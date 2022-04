Da Redação

Motociclista morre ao se envolver em batida com trem no PR

Um acidente fatal foi registrado pela Polícia Militar (PM) na madrugada desta segunda-feira (21). Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um trem, no bairro Boa Vista, em Curitiba, Paraná.

De acordo com as informações das autoridades, o motociclista trafegava pela Rua Jovina do Rosário, onde há um cruzamento com a linha férrea.

O maquinista da composição afirmou à PM que emitiu avisos sonoros para alertar o motociclista de que o trem estava se aproximando. Chovia no momento do acidente.



O motociclista tinha 40 anos e era motorista de ônibus. Segundo a polícia, ele estava a caminho do trabalho.

O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba.

