Motociclista morre ao perder controle e bater em barranco

Um motociclista, de 28 anos, morreu em acidente registrado na manhã deste sábado (28), na PR 317, entre as cidades de Ouro Verde do Oeste e São José das Palmeiras, na região Oeste do Estado. O rapaz, que pilotava uma moto de baixa cilindrada, perdeu o controle e, ao sair da pista, bateu em um barranco. Ele morreu no local.

O caso foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual, posto localizado em Marechal Cândido Rondon. A Polícia informou que o motociclista seguia pela rodovia sentido São José das Palmeiras. Ele teria perdido o controle da motocicleta, de 125cc, ao fazer uma curva e bateu no barranco. A moto tinha placas da cidade de Santa Helena.

O IML de Toledo foi acionado para a remoção do corpo.





