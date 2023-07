Motociclista morre ao colidir em caminhão parado; veja o flagrante

Um acidente de trânsito vitimou um motociclista na manhã desta quarta-feira, dia 26 de julho, na Rodovia João Leopoldo Jacomel, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba. O piloto da moto morreu após colidir em um caminhão que estava parado em via pública. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a tragédia ocorreu. (Assista abaixo)

O motociclista bateu em cheio na traseira do veículo de carga e, devido ao impacto, o capacete do homem se soltou. Até o momento, a identificação da vítima não foi divulgada.

Socorristas do Corpo de Bombeiros foram chamados para socorrer a vítima, porém, nada pôde ser feito. O homem morreu logo após o choque.

A equipe de reportagem da Banda conversou com o motorista do caminhão, que ficou assustado com o fato, já que é a primeira vez que se envolve em um acidente. “Eu ia parar aqui na loja para comprar um espelho para o caminhão. Vim com o pisca ligado no semáforo, aí quando parei o caminhão senti o impacto, nem saí do lugar. Do jeito que estava, ficou. Lamento, não gostaria que acontecesse jamais”, disse o caminhoneiro, que não se identificou.

