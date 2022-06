Motociclista morre ao bater em traseira de caminhão parado na PR-092

Da Redação

A frente da motocicleta ficou destruída por conta do impacto

Um motociclista, de 43 anos, morreu em um acidente na noite dessa quarta-feira (29) ao colidir na traseira de um caminhão parado, na PR-092, em Almirante Tamandaré, Paraná. A Polícia Rodoviária Militar atendeu a ocorrência.

De acordo com a corporação, o veículo pesado estava parado a via porque apresentou problemas mecânicos. Além disso, o caminhão estava com o sinal de alerta ligado.

No entanto, o homem que pilotava a moto acabou batendo na traseira do veículo parado. Por conta dos ferimentos, a vítima morreu no local.

As autoridades informaram que o sentido que leva a Rio Branco do Sul, município que fica a 15,2 km de Almirante Tamandaré, precisou ser interditado para que as equipes pudessem realizar o trabalho necessário. A rodovia ficou bloqueada por três hora, e só pôde ser liberada durante a madrugada desta quinta-feira (30).

