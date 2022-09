Motociclista morre ao bater em poste e ser arremessado contra árvore

Da Redação

O motociclista morreu ao bater no poste e ser arremessado contra a árvore

Um motociclista de 55 anos morreu na tarde deste domingo (04), em Maringá, ao bater em um poste e ser arremessado contra uma árvore. O acidente foi atendido pela equipe médica do Samu, no início da tarde, na avenida Haiti, na Vila Morangueira. A causa do acidente não foi divulgada.

Segundo informações, as equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e do Samu chegaram ao local e trabalharam durante mais de 20 minutos com as manobras de reanimação da vítima. Porém, devido a gravidade das lesões, o homem não resistiu e morreu ainda no local.

Informações iniciais dão conta de que o motociclista conduzia a moto pela rua Haiti, nas proximidades do Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, quando teria perdido o controle da motocicleta e colidido em um poste. Com a batida, o homem foi arremessado contra uma árvore.

Com Informações Plantão Maringá

