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Motociclista morre a três quilômetros de concessionária durante test drive no PR

Vítima testava um modelo de 350 cilindradas e bateu contra um carro que cruzava a via; filho de 16 anos aguardava o retorno do pai

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.04.2026, 17:36:28 Editado em 30.04.2026, 21:33:54
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Motociclista morre a três quilômetros de concessionária durante test drive no PR
Autor Foto: Reprodução/ Laura Nobre/RPC

Um homem de 44 anos identificado como Alex Barbosa morreu nesta quinta-feira (30) após se envolver em um grave acidente de trânsito enquanto realizava o test drive de uma motocicleta em Maringá, no norte do Paraná. A vítima, que testava um modelo de 350 cilindradas, colidiu contra um carro apenas três quilômetros após deixar a concessionária, onde seu filho de 16 anos havia ficado à sua espera.

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Câmeras de segurança registraram o momento exato do impacto. Nas imagens, é possível observar o motociclista seguindo por uma avenida quando atinge em cheio a lateral de um automóvel branco, que tentava atravessar o cruzamento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimar o piloto por cerca de meia hora, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.

A condutora do carro, que estava sozinha no veículo no momento da colisão, sofreu uma fratura na cabeça em decorrência do impacto. Ela foi socorrida pelas equipes de emergência e encaminhada a um hospital da região para receber atendimento médico. As autoridades competentes estiveram no local para realizar a perícia e agora darão andamento às investigações para apurar as causas exatas e as responsabilidades pelo acidente.

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