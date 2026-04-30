Motociclista morre a três quilômetros de concessionária durante test drive no PR

Um homem de 44 anos identificado como Alex Barbosa morreu nesta quinta-feira (30) após se envolver em um grave acidente de trânsito enquanto realizava o test drive de uma motocicleta em Maringá, no norte do Paraná. A vítima, que testava um modelo de 350 cilindradas, colidiu contra um carro apenas três quilômetros após deixar a concessionária, onde seu filho de 16 anos havia ficado à sua espera.

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Câmeras de segurança registraram o momento exato do impacto. Nas imagens, é possível observar o motociclista seguindo por uma avenida quando atinge em cheio a lateral de um automóvel branco, que tentava atravessar o cruzamento. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimar o piloto por cerca de meia hora, mas ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.

A condutora do carro, que estava sozinha no veículo no momento da colisão, sofreu uma fratura na cabeça em decorrência do impacto. Ela foi socorrida pelas equipes de emergência e encaminhada a um hospital da região para receber atendimento médico. As autoridades competentes estiveram no local para realizar a perícia e agora darão andamento às investigações para apurar as causas exatas e as responsabilidades pelo acidente.

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