Motociclista invade a contramão, colide com carro e morre na BR-376

Um acidente entre dois carros e uma motocicleta provocou a morte de uma pessoa na noite de sexta-feira (2), por volta das 19h, no km 332 da BR-376, em Ortigueira, no norte do Paraná.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista, que seguia no sentido contrário, colidiu frontalmente com um GM Onix, que foi atingido na traseira logo na sequência por uma Fiat Strada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local para atender as vítimas, mas apenas constatou o óbito do motociclista. O condutor do Onix foi encaminhado por terceiros ao Pronto Atendimento.

Os outros envolvidos no acidente, segundo a PRF, saíram ilesos.

