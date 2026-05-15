Motociclista ignora interdição e fica preso em cimento fresco durante obra; veja
Caso foi registrado em trecho interditado da Avenida Arthur Thomas, onde é construída uma faixa elevada
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Um motociclista ficou atolado após invadir uma área interditada para obras na noite desta quarta-feira (13), em Londrina. O caso foi registrado por câmeras de segurança na Avenida Arthur Thomas, na zona oeste da cidade.
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O acidente aconteceu no trecho entre as ruas Agenor Garutti e Alfred Bernhard Nobel, onde equipes realizam a construção de uma faixa elevada.
As imagens mostram o momento em que o condutor ignora a sinalização e tenta atravessar o local bloqueado. A motocicleta acaba presa no cimento fresco aplicado na pista.
Segundo trabalhadores da obra, situações semelhantes têm sido registradas com frequência durante a execução dos serviços, apesar da interdição e da sinalização no trecho.
A faixa elevada está sendo implantada após pedidos de moradores da região, que apontavam excesso de velocidade e risco para pedestres que atravessam a avenida.
O trecho permanece interditado para o período de cura do concreto, e a orientação é para que motoristas utilizem rotas alternativas.