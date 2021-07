Da Redação

Motociclista foge de blitz, é perseguido e cai da moto; veja

Uma situação inusitada foi flagrada no centro de Maringá na tarde desta quinta-feira (15). Pessoas que passavam pelo local, registraram o momento em que um motociclista perde o controle da moto, atinge a traseira de um outro veículo e cai violentamente no chão. Ele havia acabado de fugir de uma Blitz que estava sendo realizada a poucos metros do local da queda.

continua após publicidade .

Logo em seguida, um agente de trânsito, que estava realizando uma perseguição ao "fura blitz", chega e dá voz de abordagem para o rapaz, que continua caído no chão.

Ele se aproveita de uma pequena distração do agente e saiu correndo a pé e descalço pela rua, na tentativa de fugir. Assista:

continua após publicidade .

De acordo com os agentes de trânsito da cidade, o rapaz não tinha carteira de habilitação e os documentos da moto estavam atrasados.

Ele foi alcançado pelos agentes, foi multado, teve o veículo apreendido e em seguida, foi liberado.

Com informações e imagens Salsicha Maringá.