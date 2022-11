Motociclista fica gravemente ferido após bater em caçamba de entulho

Da Redação

Acidente de trânsito foi no Bairro Brasília

Um motociclista, de 25 anos, ficou gravemente ferido após bater em uma caçamba , no Bairro Brasília, em Cascavel. O acidente de trânsito foi na Rua Pedro Raimundo, na noite de domingo (20).

A vítima que pilotava uma Hornet vermelha perdeu o controle da direção e atingiu em cheio um caçamba de entulho.

O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado a vários metros de distância.

O motociclista foi atendido inconsciente por uma equipe do Siate (Corpo de Bombeiros).

Ele foi encaminhado em estado grave, com politraumatismo (múltiplas lesões) ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná.

As causas do acidente serão investigadas.

Acidente com moto em Apucarana

Em Apucarana um homem ficou ferido na tarde deste domingo (20), após sofrer uma queda de motocicleta na rodovia BR-369, embaixo do pontilhão, nas proximidades do monumento ‘Bonezão’.

A equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, esteve no local e informou que o motociclista sofreu fratura na clavícula e que os ferimentos são considerados leves. O homem, ainda conforme os bombeiros, foi encaminhado para o Hospital da Providência.

* Com informações CGN

