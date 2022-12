Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Paraná

Da Redação

Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (19), na área central de Campo Mourão. Um jovem de 18 anos foi parar embaixo de um veículo Fiat Palio que avançou a preferencial.

O acidente ocorreu na Avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a Rua São José. Segundo as informações, o motociclista seguia pela avenida sentido ao centro da cidade, quando na esquina da Rua São José foi surpreendido pelo veículo que cruzou na sua frente.

Com o impacto o rapaz ficou preso embaixo do carro, gritando de dores. Funcionários de uma empresa na esquina agiram rápido, ergueram o carro com a força dos braços e a vítima foi retirada.

Em seguida a equipe do Siate chegou, prestou o atendimento e encaminhou o rapaz para o hospital Pronto Socorro, com várias escoriações pelo corpo. O motorista do Palio não se feriu.

Com informações: Tá Sabendo

