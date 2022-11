Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Paraná

Da Redação

O motorista do carro, um corsa, ficou no local e afirmou aos socorristas que não teria visto a moto

Um motociclista, de 28 anos, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um carro, na noite desta terça-feira (08), no Paraná. Conforme informações da Banda B, o motorista do automóvel teria atingido a moto após avançar a preferencial.

A colisão aconteceu no cruzamento das ruas Manoel Ribas com Princesa Izabel, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com o forte impacto entre os veículos, a vítima teve vários ferimentos, entre eles a suspeita de duas fraturas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O soldado Farias comentou que, no local do acidente, os motoristas costumam exagerar na velocidade. “É uma descida, os veículos acabam empreendendo uma velocidade mais elevada, até por isso pode ter acontecido o acidente. Estamos numa via principal e, ao que podemos entender da situação, ela foi cruzada. A via deve ser no máximo de 40 ou 50km/h e os veículos acabam trafegando em velocidade bem mais alta, o que acaba causando acidentes graves, principalmente para motociclistas”, disse o oficial.

O motociclista foi levado ao Hospital Cajuru em estado grave. O motorista do carro, um corsa, ficou no local e afirmou aos socorristas que não teria visto a moto, por isso avançou a preferencial. A Polícia Militar (PM) registrou boletim de ocorrência da colisão.





