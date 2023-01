Motociclista fica gravemente ferido após acidente na PR-317

Da Redação

O acidente foi registrado por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira (24)

Duas pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão, em uma rotatória na rodovia PR-317, em Maringá, no norte do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 7h30 da manhã desta terça-feira (24).

O condutor da motocicleta acabou perdendo o controle da direção e caiu debaixo das rodas do caminhão, já o garupa foi arremessado para o canteiro central da rodovia, sofrendo ferimentos leves.

O motociclista teve ferimentos graves. Segundo os socorristas, a vítima teve esmagamento dos membros inferiores. Ele foi socorrido em estado grave, mas estava consciente e não precisou ser entubado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro às vítimas. O motorista do caminhão não teve ferimentos.

O trânsito no local ficou bastante congestionado por conta do acidente.

Com informações do GMC Online

