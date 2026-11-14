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MANDAGUARI

Motociclista fica ferido após batida com caminhonete na PR-444

Acidente aconteceu no final da noite em Mandaguari; vítima precisou ser transferida para unidade hospitalar da região

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista fica ferido após batida com caminhonete na PR-444
Autor Motociclista ficou ferido após acidente na PR-444 - Foto: PRE

Um acidente envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no final da noite de sexta-feira (13) na PR-444, em Mandaguari (PR).

-LEIA MAIS: Acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido na PR-466 em Jardim Alegre

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De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os dois veículos — uma Chevrolet S10 e uma Honda CG 125 — seguiam no mesmo sentido da via, de Mandaguari em direção a Arapongas. A batida lateral aconteceu na altura do quilômetro 28, momento em que a caminhonete tentou mudar da pista da esquerda para a da direita e acabou atingindo a moto que trafegava ao lado.


Motociclista fica ferido após batida com caminhonete na PR-444
AutorFoto: PRE

O condutor da motocicleta, que não pôde ser identificado no local do acidente, sofreu ferimentos e foi socorrido por equipes de resgate. Ele foi encaminhado para atendimento médico no Hospital Honpar, em Arapongas.

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A motorista da caminhonete, uma jovem de 23 anos, não se feriu. Seguindo o protocolo de trânsito, ela foi submetida ao teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

Como a documentação da caminhonete estava em dia, o veículo foi liberado no próprio local para a condutora. Já a motocicleta possuía débitos pendentes e precisou ser apreendida, sendo guinchada até o posto da Polícia Rodoviária de Rolândia.

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acidente de transito Mandaguari motociclista Policia Rodoviária PR 444
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