Motociclista fica ferido após atropelar capivara

No começo da madrugada desta quinta-feira (23), um motociclista sofreu ferimentos moderados ao atropelar uma capivara na Avenida Colombo, próximo a um shopping, em Maringá. O condutor passava pela avenida quando o animal cruzava a pista.

O impacto foi tão violento que a frente da motocicleta ficou destruída. O “garfo” chegou a se soltar com a força da colisão. A vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital com ferimentos moderados. Tudo indica que o motociclista é um motoboy.

A capivara, que era um macho adulto, morreu poucos minutos após ser atropelada, de acordo com informações de pessoas que pararam para socorrer a vítima.

Até o fim da manhã, o corpo do animal, que pode pesar até 60 quilos, ainda estava na calçada da avenida. Quem mora na região onde o acidente aconteceu conta que no fundo de vale próximo ao local da ocorrência existe uma família de capivaras.

Com informações, GMC Online.