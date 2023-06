Motociclista fica ferida após colisão com carro na PR-170, em Rolândia

Uma motociclista ficou ferida após colisão frontal com um carro na noite de quarta-feira (31-05) na PR-170, em Rolândia.

O acidente de trânsito que ocorreu por volta das 20h30 envolveu um automóvel GM / Corsa com placas de Rolândia-PR e uma motocicleta Shineray/ XY 125 com placa de Cambé-PR.

A motociclista, de 48 anos, cuja identidade não foi divulgada, recebeu os primeiros socorros pela equipe do Siate e foi conduzida ao Hospital San Rafael de Rolândia. Não foi informado a gravidade dos ferimentos da vítima.

O motorista do carro, um homem de 32 anos, não teve ferimentos. Ele realizou o teste de bafômetro e deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.

Conforme Informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o Corsa trafegava no sentido Rolândia a São Martinho, e ao atingir o Km 78 mais 800 metros colidiu frontalmente com a motocicleta que seguia no sentido oposto. As causas do acidente estão sendo apuradas.

