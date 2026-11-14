Motociclista fica em estado gravíssimo após colisão traseira na BR-317, em Maringá

Um motociclista foi resgatado em estado gravíssimo na manhã deste sábado (14) depois de colidir violentamente contra a traseira de um caminhão na rodovia BR-317, nas proximidades da Churrascaria Pavan, em Maringá.

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Segundo os levantamentos iniciais feitos no trecho da ocorrência, o condutor da motocicleta trafegava no sentido Maringá quando, por razões ainda não esclarecidas, acabou atingindo a parte traseira do veículo de carga. A violência da batida foi tamanha que chegou a arrancar o para-choque e parte da estrutura metálica traseira do caminhão.

Para o atendimento emergencial da vítima, foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros juntamente com uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em razão do quadro clínico crítico e da gravidade das lesões sofridas, o motociclista precisou passar pelo procedimento de intubação ainda no local do acidente, sendo transportado na sequência em estado gravíssimo para a Santa Casa de Maringá. As causas e circunstâncias que levaram à colisão deverão ser investigadas pelas autoridades responsáveis.