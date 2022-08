Motociclista fica em estado grave após colidir contra viatura do SAMU

Da Redação

O jovem sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido

Um motociclista ficou em estado grave após colidir contra uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), no fim da tarde desta sexta-feira, 19, em Maringá.

O acidente foi registrado no cruzamento da rua Belo Horizonte com a rua José Clemente, no bairro Zona 7. A equipe de socorristas estava se deslocando para atender a uma ocorrência de uma vítima que estava sofrendo uma parada cardiorrespiratória quando a colisão aconteceu.

Depois de colidir contra a viatura do Samu, o motociclista, um jovem de 22 anos, foi arremessado da moto. O jovem sofreu uma fratura no fêmur e foi socorrido ainda no local do acidente pela mesma equipe envolvida na colisão.

Em seguida, o rapaz foi encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá.

Uma socorrista teve ferimentos leves no rosto, ocasionado por estilhaços de vidros da ambulância, que foram quebrados durante a batida.

As causas do acidente serão investigadas pela polícia militar.

Com informações do Plantão Maringá e GCM

