Motociclista fica em estado grave após colidir contra poste no Paraná

Um motociclista ficou em estado grave após colidir contra um poste na noite desta segunda-feira (17), em Maringá, no Noroeste do Paraná. O acidente de trânsito mobilizou socorristas da cidade e terminou em confusão durante o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o homem conduzia uma Honda Biz quando perdeu o controle da direção e bateu contra o poste. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu com ferimentos graves e chegou a ficar inconsciente.

O motociclista foi encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá. Ainda não há informações sobre as causas da colisão.

Confusão

Enquanto a vítima era atendida pelos socorristas, dois homens em situação de rua que estavam no local começaram a discutir e entraram em uma briga. Devido às agressões, um dos envolvidos precisou receber atendimento médico.

Ele foi encaminhado para o Hospital de Sarandi com ferimentos moderados. As informações são do Plantão Maringá.

