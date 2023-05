Motociclista fica em estado grave após acidente entre três veículos

Da Redação

A vítima, de 62 anos, sofreu ferimentos gravíssimos.

Um acidente envolvendo dois veículos e uma moto deixou uma pessoa em estado gravíssimo no cruzamento da Rua Cariovaldo Ferreira com a Rua Arapongas, no bairro Jardim Aeroporto, em Maringá, na tarde desta sexta-feira, 18.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor de uma Mitsubishi Outlander avançou a preferencial e bateu contra um Chevrolet S-10. Com o impacto da batida a caminhonete atingiu um motociclista e colidiu contra o muro de uma residência.

Um homem, de 62 anos, sofreu ferimentos gravíssimos e após ser intubado foi encaminhado para a Santa Casa de Maringá.

O acidente mobilizou socorristas do Corpo de Bombeiros e a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Com informações: Plantão Maringá





