Motociclista entra na contramão e colide frontalmente contra carro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente ocorreu na noite desse domingo (9)

Um motociclista, de 49 anos, ficou inconsciente ao se envolver em um acidente de trânsito na noite desse domingo (9), em uma via que fica às margens da BR-369, em Londrina, norte do Paraná. Uma câmera de segurança registrou o momento em que a colisão aconteceu. (Assista abaixo)

continua após publicidade .

Através das imagens do circuito de monitoramento, é possível ver quando o homem transita com sua moto na contramão da marginal. Logo na sequência, ele colide frontalmente contra um veículo Fiat Palio.

Por conta da batida, o piloto da moto é arremessado e fica desacordado ao atingir o solo.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi chamada para atender a ocorrência. Ao socorrer o homem, os socorristas descobriram que ele estava embriagado.

- LEIA MAIS: Jovem cai de moto, é atropelada por carro e morre na PR-272

Uma viatura da Polícia Militar (PM) esteve no local do acidente. O motociclista se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, por apresentar sintomas de embriaguez, foi encaminhado para a delegacia.

continua após publicidade .

Assista:

null - Vídeo por: tnonline

Além disso, o piloto embrigado causou outro acidente momentos antes de bater de frente contra o Palio. Ele atingiu outro motociclista, que ficou ferido, quando entrava na pista no sentido contrário.

A vítima precisou ser encaminhada pelo Siate a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), pois sofreu uma fratura na perna.

Siga o TNOnline no Google News