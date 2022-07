Motociclista empina moto, atropela idosa e foge sem prestar socorro

Da Redação

A idosa sofreu suspeita de fratura em um dos braços

Uma idosa, de 78 anos, ficou ferida após ser atropelada por um motociclista infrator, na noite dessa quinta-feira (21), em Paiçandu, cidade que faz parte da Região Metropolitana de Maringá.

O acidente ocorreu quando a vítima cruzava a Avenida Silvio Alves, no Jardim Pioneiro. No momento em que estava sobre a faixa de pedestres, ela foi atingida por um motociclista. Ele estava empinado a moto quando a colisão ocorreu.

A mulher e o motociclista caem no chão, mas, após alguns segundos, o infrator se levanta, pega a moto e foge sem prestar socorro à vítima.

Uma câmera de segurança registrou toda a ação. Veja:

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e encaminhou a idosa para o Hospital Bom Samaritano, de Maringá. De acordo com os socorristas, ela teve ferimentos no rosto e em um dos braços.

A Polícia Civil tenta identificar o motociclista.

