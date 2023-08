Motociclista em fuga da PM se envolve em acidente e morre em Maringá

Um homem de 30 anos, morreu no final da tarde desta quinta-feira (24), após fugir de uma abordagem policial e se envolver em um acidente de trânsito. O fato ocorreu no Jardim Liberdade - zona norte de Maringá. Conforme informações do 04°BPM, uma equipe RPA realizava patrulhamento no bairro, quando os policiais avistaram um motociclista trafegando com o veículo e fazendo o uso do aparelho celular. O rapaz foi identificado como William de Oliveira Rosa.

Diante desta situação de infração de trânsito, a guarnição deu ordem de parada ao rapaz que ocupava uma motoneta Honda Biz. Rosa não acatou a ordem policial e empreendeu fuga. A equipe RPA deu início ao acompanhamento tático.

Em um dos cruzamentos do bairro, o motociclista que desenvolvia alta velocidade - avançou a via preferencial vindo atingir a lateral de um carro. O impacto da motocicleta no automóvel foi violento. Desgovernado, o carro bateu em um veículo estacionado na via. William sofreu graves ferimentos e ficou inconsciente.

Os militares acionaram o socorro. Ao chegar no local, o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito do motociclista. O local foi isolado e a Polícia Científica acionada. No compartimento da moto, foram encontradas porções de maconha e outro entorpecente. O corpo do rapaz foi encaminhado para o IML. O caso será encaminhado para a PCPR. Os ocupantes O caso será encaminhado para a PCPR. Os ocupantes do carro nada sofreram.

