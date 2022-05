Motociclista é socorrido inconsciente após sofrer queda

Da Redação

Um motociclista de 54 anos, precisou ser intubado pelas equipes de resgate do Samu e 5ª Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, após sofrer um grave acidente de trânsito. O homem pilotava uma motocicleta, quando sofreu uma queda. O acidente foi registrado na manhã deste domingo (22), na saída de Maringá para Paranavaí.

continua após publicidade .

Ainda por motivos desconhecidos, o motociclista perdeu o controle e caiu. Na queda ele sofreu traumatismo craniano, ao bater a cabeça no asfalto. O homem foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Sarandi. A PRF (Polícia Rodoviária Federal), irá apurar as circunstâncias do acidente.

Com informações: Corujão Notícias