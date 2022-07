Motociclista é resgatado dentro de bueiro após se acidentar no PR

Da Redação

Um motociclista precisou ser resgatado de dentro de um bueiro após sofrer um acidente no fim da tarde desta terça-feira, 26, em Paranavaí, região noroeste do Paraná. A vítima estava sozinha na motocicleta.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o homem, de 50 anos, trafegava por uma estrada rural quando perdeu o controle do veículo. Ele se desequilibrou e acabou caindo dentro de um bueiro de aproximadamente dois metros de profundidade.

Testemunhas acionaram os bombeiros, que fizeram o resgate do motociclista.

O homem sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado a um hospital da cidade.

