Da Redação

Neste sábado (25), duas pessoas morreram após uma colisão de uma motocicleta contra a estrutura que divide a pista da PR-445, em Cambé, no norte do Paraná. O acidente foi registrado no final da madrugada, por volta das 5h.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os dois homens morreram no local do acidente e foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Até a publicação desta matéria, as vítimas ainda não tinha sido identificadas.