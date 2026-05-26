Motociclista é morto com vários tiros nas costas e na cabeça em Maringá

Um homem de aproximadamente 35 anos foi morto a tiros no começo da noite desta terça-feira (26) no Jardim Alvorada 3, em Maringá (PR). Ele conduzia uma moto e trafegava pela Rua Porphirio de Moraes, nas proximidades da Avenida Pedro Taques, quando foi surpreendido pelos disparos. Após ser atingido, o motociclista caiu ao lado da motocicleta e morreu no meio da rua antes da chegada do socorro.

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Conforme o GMC Online, portal parceiro do TNOnline, a vítima apresentava múltiplas perfurações pelo corpo, com tiros na região das costas e também da cabeça. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas apenas puderam constatar o óbito.



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A área foi isolada por diversas equipes da Polícia Militar (PM) que realizam os primeiros levantamentos sobre o caso. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para os procedimentos de perícia e remoção do corpo. Até o momento, a identidade da vítima não havia sido oficialmente confirmada. A motivação do homicídio e a autoria dos disparos seguem sob investigação.