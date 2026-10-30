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Motociclista é intubado e mulher fica gravemente ferida após colisão em Maringá

Acidente na noite desta sexta (30) envolveu uma moto, que era ocupada pelas vítimas feridas e um Jeep Renegade na Avenida Humaitá

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista é intubado e mulher fica gravemente ferida após colisão em Maringá
Autor Foto: Reprodução/GMC Online

Um acidente entre um Jeep Renegade e uma motocicleta deixou duas pessoas gravemente feridas na noite desta sexta-feira (30) na Avenida Humaitá, em Maringá (PR). O motociclista precisou ser intubado e encaminhado diretamente ao centro cirúrgico do Hospital Universitário de Maringá (HU). A mulher que estava na garupa também sofreu ferimentos graves e recebeu atendimento médico.

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A colisão provocou ferimentos no condutor da motocicleta, que foi intubado durante o atendimento e levado pelo Samu ao hospital para atendimento médico. A passageira da moto também foi socorrida em estado grave e hospitalizada.

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Devido à ocorrência e ao trabalho das equipes de resgate, a Avenida Humaitá precisou ser interditada durante o atendimento. As causas do acidente serão apuradas.

As informações são do GMC Online, portal parceiro do TNOnline

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