Motociclista é internado na UTI após colidir contra caçambas

A princípio, o acidente aconteceu quando o homem retornava do trabalho

Um motociclista ficou em estado grave e precisou ser internado em um leito da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Metropolitano de Sarandi após sofrer um acidente na Avenida Dona Sophia Rasgulaeff, no Jardim Alvorada, em Maringá.

A vítima, identificada como Adolfo Neres da Cruz, de 44 anos, bateu contra duas caçambas, que são utilizadas para despejar entulhos. O acidente ocorreu na noite de terça-feira (16).

Adolfo perdeu o controle da direção da motocicleta que pilotava, no momento em que trafegava sentido bairro-centro, e atingiu o anteparo. Por conta da batida, o homem sofreu ferimentos graves e, de acordo com as informações da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), responsável por atender a ocorrência, Adolfo respira com a ajuda de aparelhos.

A princípio, quando o homem sofreu o acidente, ele retornava do trabalho.

Com informações do Corujão Notícias.

