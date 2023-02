Motociclista é flagrado abandonando filhotes à beira de rodovia no PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Policial resgata filhotes abandonados para morrer

Uma câmera de segurança registrou um motociclista abandonando 09 filhotes de cachorro em uma mata próximo a uma rodovia em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu na última segunda-feira (20). Um dos animais morreu atropelado. (Veja o vídeo abaixo).

continua após publicidade .

Segundo a Polícia Civil, o homem foi identificado e encaminhado à delegacia, mas acabou liberado após prestar depoimento por não estar em período de flagrante.

- LEIA MAIS: Gatos filhotes são encontrados em caixa de papelão em Apucarana; relembre

continua após publicidade .

Nas imagens é possível ver que ele chega até o local com uma mochila, tira das costas e abandona os animais. O motociclista então foge. Conforme a polícia, o suspeito tem 26 anos e foi encontrado em casa. Ele chegou a negar o crime, dizendo que os filhotes morreram na casa da família, mas depois confessou e alegou ter abandonado os animais a pedido da sogra.

Assista:

null - Vídeo por: Reprodução

continua após publicidade .

A motocicleta usada no crime também foi localizada, mesmo após o homem tentar escondê-la. Além do motociclista, a sogra dele e dois cunhados também foram levados à delegacia. Todos vão responder pelo crime de maus-tratos a animais, com pena de dois a cinco anos de reclusão.

fonte: Reprodução A mãe dos filhotes também foi encontrada abandonada e correndo risco de atropelamento em outro bairro de Castro

De acordo com a Polícia Civil, a mãe dos filhotes também foi encontrada abandonada e correndo risco de atropelamento em outro bairro de Castro. Com a ajuda de protetores, os filhotes foram resgatados e levados para junto da mãe. Eles agora ficam disponíveis para adoção responsável.

As informações são do g1.

Siga o TNOnline no Google News