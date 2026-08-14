Motociclista é executado a tiros sobre viaduto da BR-277 em Foz do Iguaçu
Veículo emparelhou com a moto antes dos disparos; passageira ficou ferida e foi socorrida
Um ataque a tiros deixou um homem morto e uma mulher ferida na manhã desta sexta-feira (14), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. O crime aconteceu em cima do viaduto da Avenida Costa e Silva, em um trecho urbano da BR-277.
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De acordo com as informações apuradas com as autoridades locais, o motociclista trafegava pela rodovia com uma passageira na garupa no momento em que foi surpreendido por um carro de passeio. O automóvel emparelhou com a moto e um dos ocupantes efetuou diversos disparos contra as vítimas.
O condutor da motocicleta foi atingido e morreu no local antes da chegada do socorro médico. A mulher que estava na garupa também foi atingida pelos disparos, recebeu os primeiros atendimentos das equipes de resgate na rodovia e foi levada para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde dela não foi divulgado.
O suspeito de atirar fugiu do local no veículo logo após o crime e ainda não foi localizado.
Equipes de resgate e concessionária da rodovia prestaram atendimento na ocorrência, enquanto agentes de trânsito isolaram a área. Peritos estiveram no local para recolher evidências que ajudem a esclarecer a dinâmica do crime. A motivação da execução ainda é desconhecida, e a investigação sobre se houve desentendimento no trânsito ou se trata de uma ação planejada ficará a cargo do setor de homicídios da Polícia Civil.
Com informações: Tarobá News