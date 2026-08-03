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Motociclista e cavalo morrem após colisão na BR-277, em Paranaguá

Vítima de 34 anos não resistiu à força do impacto no quilômetro 7 da rodovia. Autoridades investigam como o animal foi parar na pista

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.08.2026, 16:44:18 Editado em 03.08.2026, 16:44:09
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Motociclista e cavalo morrem após colisão na BR-277, em Paranaguá
Autor Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um motociclista de 34 anos e um cavalo morreram na madrugada desta segunda-feira (3), após uma grave colisão na BR-277, em Paranaguá, no Litoral do Paraná. O acidente foi registrado por volta das 3h50, no quilômetro 7 da rodovia, na pista sentido Curitiba. Um passageiro que viajava na garupa da motocicleta sobreviveu à batida com ferimentos leves e foi prontamente atendido pelas equipes de resgate.

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A vítima fatal foi identificada como Cleverson Neves, conhecido na região como “Kevin”. Segundo as informações divulgadas, ele era morador do bairro Alexandra, situado próximo ao quilômetro 19 da mesma rodovia. Devido à extrema violência do impacto da motocicleta Honda CG contra o animal de grande porte que atravessava a via, tanto o piloto quanto o cavalo morreram no local, antes mesmo que os socorristas pudessem intervir.

O atendimento à ocorrência exigiu a mobilização conjunta de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária EPR Litoral Pioneiro e da Polícia Científica. Após a realização da perícia no trecho, o corpo do motociclista foi encaminhado para os exames legais de praxe, enquanto o recolhimento do animal morto foi providenciado pela concessionária responsável pela administração da BR-277. As autoridades competentes agora conduzem as investigações para esclarecer as circunstâncias da tragédia e apurar como o cavalo invadiu a rodovia.

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acidente BR 277 motocicleta paraná paranaguá Segurança Rodoviária
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