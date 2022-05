Motociclista é atingido por peça que se soltou de caminhão

Da Redação

Um motociclista foi atingido por uma peça que se soltou de um caminhão, no cruzamento do Contorno Sul com a Avenida Carlos Borges, em Maringá. O acidente aconteceu no fim da tarde desta terça-feira, 17.

continua após publicidade .

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, um homem de 40 anos, estava consciente e orientado quando as equipes de socorro chegaram. Ele teve escoriações nos braços e contusão em uma das pernas, sem fraturas.

O motociclista foi encaminhado ao Hospital Universitário (HU) de Maringá.

continua após publicidade .

O caminhão quebrado bloqueou a pista, que ainda estava parcialmente interditada até o fechamento desta reportagem.

Com informações do GMC Online.