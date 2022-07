Motociclista é atingido por disparos de arma de fogo no Paraná

Da Redação

A ocorrência na Rua Estocolmo, proximidades do cruzamento com a Rua Alemanha

No início da noite de sábado (30) um motociclista foi alvejado por disparos de arma de fogo em Cascavel, no Paraná.

A equipe do Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência na Rua Estocolmo, proximidades do cruzamento com a Rua Alemanha, no bairro Cascavel Velho, região Sul da cidade.

Segundo informações preliminares repassadas no local, a vítima seria um motociclista que foi alvejado por indivíduo que estaria dentro de um carro. Ele teria sido atingfdo por aproximadamente três disparos de arma de fogo.

Socorristas do Siate prestaram os primeiros socorros no local da ocorrência, na sequência a vítima foi encaminhada ao Hospital Universitário.

Equipe da Polícia Militar esteve no local para fazer o levantamento da situação e iniciar as buscas pelos suspeitos.

* Com informações CGN

