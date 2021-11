Da Redação

Motociclista é arremessado após colisão no PR; assista

No começo da noite desta sexta-feira (12), uma câmera de segurança registrou o momento do acidente que envolveu uma moto e um carro na Avenida Brasil, em Cascavel.

continua após publicidade .

No vídeo é possível ver quando o condutor de um Kwid faz a conversão na avenida e o motociclista acaba colidindo na lateral do carro. Com o impacto, o motociclista é arremessado por cima do carro e cai no asfalto.

Segundo o relato do motociclista, o sol teria atrapalhado a visibilidade e ele não percebeu que o Kwid atravessou.

continua após publicidade .

Ele recebeu os atendimentos do Siate e foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento.

Motociclista é arremessado após colisão no PR; assista - Vídeo por: Reprodução

Com informações, CGN