Motociclista é arremessada e morre em grave acidente no Oeste do PR

A mulher foi arremessada a cerca de cinco metros de altura e seu corpo atingiu uma pilastra

Câmeras de segurança registraram um grave acidente que causou a morte de uma pessoa e deixou três em estado grave. A colisão entre um carro e uma motocicleta aconteceu em Toledo, no Oeste do Paraná. A vítima fatal foi arremessada contra uma pilastra de concreto.

Nas imagens é possível ver o momento em que a motociclista é atingida pelo carro, que atravessa a preferencial. O forte impacto fez com que pedaços da moto se despedaçassem e caíssem no asfalto. Identificada como Jucilaine Barbosa Meira de 23 anos, a mulher foi arremessada a cerca de cinco metros de altura e seu corpo atingiu uma pilastra de uma construção.

Sem controle, o carro arrastou a motocicleta por alguns metros até que bateu contra uma casa. O portão, muro e uma parede do imóvel ficaram completamente destruídos com a batida. A automóvel ainda rodou e desceu cerca de 50 metros até parar no meio da rua.

De acordo com informações, o corpo de Jucilaine caiu no quintal de uma casa que fina na esquina do cruzamento. A moradora da casa que ficou destruída com a batida do carro filmou a moto e o local, minutos após o grave acidente.

No carro, um HB20, estavam três jovens. Elas sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao hospital. O corpo da vítima fatal foi levado ao Instituto Médico Legal de Toledo. Várias equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência.

