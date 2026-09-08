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MOTORISTA FUGIU

Motociclista de 70 anos morre atropelado na PR-323 após parar para checar pneu furado

Batalhão de Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência; causas e autoria do atropelamento serão investigadas pelas autoridades competentes

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista de 70 anos morre atropelado na PR-323 após parar para checar pneu furado
Autor Foto: BPRv

Um motociclista de 70 anos morreu atropelado após parar no acostamento da PR-323 para verificar um problema no pneu do seu veículo, no trecho do município de Terra Boa, no Noroeste do Paraná. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (7). De acordo com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150, com placas de Sorriso (MS), no sentido ao município de Jussara, quando provavelmente percebeu que um dos pneus havia furado.

-LEIA MAIS: Mulher morre após explosão de fogareiro durante a festa do próprio aniversário no Paraná

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O idoso decidiu encostar a motocicleta às margens da pista para checar a situação e acabou atingido violentamente por um automóvel. Devido à força do impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local pelas equipes de socorro.

O motorista do veículo envolvido no atropelamento não permaneceu na cena do acidente para prestar auxílio e fugiu sem ser identificado. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência e o caso será repassado para a Polícia Civil, que conduzirá as investigações para apurar as circunstâncias da colisão e identificar o condutor responsável.

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acidente investigação motocicleta PR-323 segurança transito
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