Motociclista de 62 anos morre no hospital após acidente na BR-376

Antônio Honório Pinati, de 62 anos, estava na UTI do Hospital Universitário de Maringá

Morreu no hospital um idoso que sofreu um grave acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (2) na BR-376, em Marialva, no norte do Paraná. A vítima foi identificada como Antônio Honório Pinati, de 62 anos. Ele estava na UTI do Hospital Universitário de Maringá.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia uma motoneta no sentido Mandaguari-Maringá, quando sofreu uma queda. Ele teve traumatismo cranioencefálico, precisou ser intubado e foi socorrido de helicóptero pelo Grupo de Operações Aéreas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Existe a possibilidade de que um segundo veículo esteja envolvido no acidente e o motorista tenha fugido do local.

Com informações do Plantão Maringá.

