Motociclista de 60 anos morre depois de sofrer queda na PR-437

Aidente foi por volta das 10h30 e envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD

Um homem de 60 anos morreu na manhã deste sábado (25), na Rodovia PR-437, em Alvorado do Sul no norte do Paraná, depois de sofrer uma queda com a moto que conduzia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) o acidente foi por volta das 10h30 e envolveu uma motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD, com placa de Bela Vista do Paraíso-PR.

O motociclista trafegava sentido Primeiro de Maio a Alvorada do Sul, quando na altura do quilômetro 43 perdeu o controle da motocicleta e caiu sobre a pista de rolamento. O homem morreu no local do acidente.

Estiveram presentes no local do acidente, a equipe de investigação da Polícia Civil da Delegacia de Bela Vista do Paraíso e a Perícia Criminal.

O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

