Motociclista de 46 anos morre em acidente na PR-445 em Londrina

Na noite de quinta-feira (12) , por volta das 19h30, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) registrou um trágico acidente na PR-445, próximo a Londrina, no norte do Paraná. O condutor de uma moto envolvida no acidente morreu.

Conforme informações da PRE, o acidente foi na altura do KM 39 e envolveu um caminhão Scania/T112H com placas de Votorantim-SP e uma motocicleta Honda/CBX 250 Twister, placa de Prado Ferreira-PR.

A vítima de 46 anos, conduzia a motocicleta no sentido Londrina para Tamarana. Ao atingir a milha 39 + 300 metros, a moto colidiu violentamente com o caminhão Scania, parado sobre a via.

O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina, a moto foi liberada à família. O motorista do caminhão se evadiu do local.

