Segundo informações preliminares da PRF, moto teria seguido na contramão; laudo pericial vai apontar as circunstâncias da ocorrência

Um motociclista de 38 anos morreu na tarde desta sexta-feira (27) após uma colisão no km 102 da BR-376, em Paranavaí, no noroeste do Paraná. A ocorrência foi registrada por volta das 15h15 e atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

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De acordo com os levantamentos iniciais, uma caminhonete deixava o trevo de acesso a Paranavaí em direção a Nova Londrina quando uma motocicleta Honda Biz teria entrado na contramão. O motorista da caminhonete relatou que tentou frear, mas não conseguiu evitar o impacto. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O condutor da caminhonete realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado negativo para ingestão de álcool. As causas e a dinâmica exata do acidente serão investigadas pela PRF com base no Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.