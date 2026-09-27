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Motociclista de 37 anos morre no hospital após grave colisão em cruzamento

Glaiken William Zanon chegou a ser socorrido em estado grave e levado ao Hospital do Trabalhador, mas não resistiu aos ferimentos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motociclista de 37 anos morre no hospital após grave colisão em cruzamento
Autor Glaiken William Zanon, de 37 anos - Foto: Reprodução/Redes sociais

O motociclista Glaiken William Zanon, de 37 anos, morreu após se envolver em um grave acidente com um carro na manhã deste sábado (26), em Curitiba. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas Doutor Nelson de Souza Pinto e Casimiro José Marquês de Abreu, divisa entre os bairros Ahú e São Lourenço. Glaiken, que deixa dois filhos, chegou a ser socorrido com vida e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

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De acordo com as informações registradas no local, o automóvel seguia pela via em direção à Avenida Anita Garibaldi quando ocorreu o choque com a motocicleta no cruzamento. O impacto da batida foi violento, deixando o para-brisa do carro completamente destruído e causando danos severos à moto. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ao motociclista.

Inicialmente, a vítima apresentava suspeita de fraturas nas pernas. Após a estabilização no local, Glaiken foi encaminhado em estado grave ao Hospital do Trabalhador para exames e avaliação detalhada, mas acabou falecendo na unidade médica. O motorista do carro, que não teve ferimentos relatados, permaneceu no local durante todo o tempo e acompanhou o trabalho das equipes de resgate. As autoridades de trânsito agora investigam as circunstâncias do acidente para esclarecer a dinâmica exata da colisão e apurar a preferência de passagem no cruzamento.

Com informações Banda B

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