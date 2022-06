Motociclista de 34 anos acerta traseira de carro e morre no Paraná

Da Redação

O motociclista Everton Luís da Costa, de 34 anos

Na noite desta sexta-feira (24), o motociclista Everton Luís da Costa, de 34 anos, morreu após se envolver em um acidente com um carro no Contorno Sul, pista sentido Fazenda Rio Grande, na região do bairro Tatuquara, em Curitiba

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Fox vermelho fez uma conversão para a esquerda e ‘fechou’ a moto que atingiu em cheio a traseira do carro.

Uma ambulância do Siate foi acionada, mas no momento da chegada dos socorristas a vítima já estava sem vida.

O motorista e passageiro do Fox não se feriram no acidente.

Com informações da Banda B.