CORONEL VIVIDA

Motociclista de 29 anos morre após acidente com caminhão na BR-373

Acidente foi no perímetro urbano de Coronel Vivida no sudoeste do Paraná.

Da Redação

Atualização: 26 de setembro, 2022, às 07:08

fonte: Adelino Guimarães Voz FM

