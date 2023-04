Motociclista de 27 anos morre após colisão frontal na PR-323

Da Redação

O jovem morreu no local do acidente

Um motociclista, de 27 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (27), após colidir frontalmente com um trator na rodovia PR-323, entre os municípios de Sertanópolis e Londrina, Norte do Paraná. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 44.

De acordo com informações, o motociclista conduzia uma Honda/CG 150, no sentido Sertanópolis ao Distrito da Warta, quando colidiu contra um trator Scania/G450 que seguia na direção contrária. O condutor do maquinário, de 52 anos, não sofreu ferimentos.

Após a grave colisão, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência e, conforme informações, a vítima não seria habilitado para conduzir a moto.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina compareceram ao local do acidente para os procedimentos cabíveis.





Fonte: Informações Blog do Berimbau.

