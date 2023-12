Motociclista de 25 anos morre após bater em carreta estacionada no PR

Um motociclista, de 25 anos, morreu na noite desta quinta-feira (30) vítima de grave acidente de trânsito na Avenida das Grevíleas, no Parque Avenida, em Maringá, noroeste do Paraná. O jovem seguia sentido bairro-centro quando, por motivos ainda desconhecidos, bateu na lateral de uma carreta que estava estacionada na via.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas devido ao forte impacto da batida o motociclista sofreu um traumatismo craniano grave e morreu na hora. A vítima foi identificada como Jean Carlos de Oliveira. O local foi isolado e o Instituto Médico Legal (IML) acionado.

