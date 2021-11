Da Redação

Motociclista de 24 anos morre em grave acidente na PR-323

Um grave acidente entre carro e motocicleta causou a morte de um motorista, de 24 anos, na tarde deste sábado (27), na rodovia PR-323, na entrada de Cianorte. Os veículos envolvidos foram um GM Cobalt e uma motocicleta esportiva.

Conforme informações de testemunhas, a motocicleta pilotada pela vítima fatal, teria invadido a pista que o carro trafegava. A colisão frontal foi tão violenta que Kennedy Queiroz morreu na hora.

No carro, havia duas pessoas, uma delas ficou presa nas ferragens. As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisaram cortar parte da lataria do veículo para retirar os ocupantes do veículo, que tiveram ferimentos moderados.

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) irão apurar as circunstâncias do acidente. A morte do motociclista gerou grande comoção nas redes sociais.

Com informações do Corujão Notícias.