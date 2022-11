Motociclista de 24 anos morre após bater em caminhão parado no PR

Da Redação

A jovem morreu no local do acidente, conforme a polícia

Uma motociclista, de 24 anos, morreu nesta segunda-feira (28), após bater na traseira de um caminhão parado na BR-277, em Irati, na região central do Paraná, conforme informações da Polícia Rodoviária (PRF).

De acordo com a polícia, o caminhão estava parado na rodovia, próximo ao quilômetro 258, após ter uma pane mecânica. O local não apresentava sinalização. A jovem morreu no local do acidente, conforme a polícia. O motorista do caminhão de 40 anos não sofreu ferimentos.

A Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) compareceram na rodovia onde foi registrada a batida. O corpo da motociclista foi encaminhado à União da Vitória, na mesma região do estado.

Segundo a PRF, não foi solicitado encaminhamento do motorista à delegacia por parte da Polícia Civil. Ele foi autuado por infração de trânsito apenas por falta de sinalização do local.

