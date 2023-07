Motociclista de 24 anos morre após bater contra kombi de prefeitura

Na noite desta terça-feira (4), um motociclista morreu em um acidente grave na rua Francisco Delgado Sanches, no bairro Jardim Vitória, entrada para a Estrada da Prata, em Cambé, no norte do Paraná.

O piloto da moto, identificado como João Lucas Neves, de 24 anos, retornava para sua casa quando uma kombi da prefeitura, que chegava ao pátio de veículos do município, cruzou a sua frente. A vítima sofreu um trauma de crânio grave e morreu no local. Os socorristas do Siate e o médico do Samu estiveram no local, mas nada puderam fazer.

"Os dois veículos vinham no mesmo sentido, a moto atrás e a kombi na frente. A kombi foi acessar a garagem da prefeitura, acho que a moto foi ultrapassar e houve a colisão lateral, e o condutor da moto bateu no muro do alambrado”, explicou o sargento Everton da Polícia Militar (PM).

A PM foi acionada para evitar confusões no local. A esposa da vítima ficou bastante abalada com a noticia e precisou ser acalmada pelos familiares. Ela ficou revoltada e pedia por justiça, alegando que a prefeitura teria matado seu marido. O motorista da kombi, que não sofreu ferimentos, foi levado para delegacia.

O corpo de João Lucas foi levado ao Instituto Médico Legal de Londrina.

Com informações da Tarobá News

