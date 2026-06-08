Motociclista de 23 anos morre após acidente na PR-170

Um motociclista morreu na noite de domingo (7) em um acidente de trânsito na PR-170, no município de Florestópolis. As autoridades acreditam que o rapaz tenha sofrido uma queda enquanto trafegava pelo quilômetro 28 da rodovia.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (08) em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, o condutor estava devidamente habilitado e pilotava uma Honda CBX 250 Twister. A dinâmica exata do acidente e o sentido em que a motocicleta viajava não puderam ser determinados no momento do atendimento.

Quando a equipe policial chegou ao trecho da rodovia, a vítima já havia sido retirada da pista. Profissionais de saúde de um hospital da cidade de Florestópolis foram os responsáveis por constatar o óbito e fazer a remoção do corpo.

O local do acidente também contou com a presença de um representante da Polícia Civil da região, que deve acompanhar o caso. Como não havia nenhum familiar ou pessoa responsável pelo rapaz no local, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da polícia na cidade de Jaguapitã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



