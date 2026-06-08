Motociclista de 23 anos morre após acidente na PR-170
Corpo da vítima foi removido por equipe médica local antes mesmo da chegada da patrulha rodoviária
Um motociclista morreu na noite de domingo (7) em um acidente de trânsito na PR-170, no município de Florestópolis. As autoridades acreditam que o rapaz tenha sofrido uma queda enquanto trafegava pelo quilômetro 28 da rodovia.
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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, o condutor estava devidamente habilitado e pilotava uma Honda CBX 250 Twister. A dinâmica exata do acidente e o sentido em que a motocicleta viajava não puderam ser determinados no momento do atendimento.
Quando a equipe policial chegou ao trecho da rodovia, a vítima já havia sido retirada da pista. Profissionais de saúde de um hospital da cidade de Florestópolis foram os responsáveis por constatar o óbito e fazer a remoção do corpo.
O local do acidente também contou com a presença de um representante da Polícia Civil da região, que deve acompanhar o caso. Como não havia nenhum familiar ou pessoa responsável pelo rapaz no local, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da polícia na cidade de Jaguapitã.