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TRÂNSITO

Motociclista de 23 anos morre após acidente na PR-170

Corpo da vítima foi removido por equipe médica local antes mesmo da chegada da patrulha rodoviária

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 08:08:46 Editado em 08.06.2026, 08:08:39
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Motociclista de 23 anos morre após acidente na PR-170
Autor Motociclista morreu neste domingo - Foto: PRE

Um motociclista morreu na noite de domingo (7) em um acidente de trânsito na PR-170, no município de Florestópolis. As autoridades acreditam que o rapaz tenha sofrido uma queda enquanto trafegava pelo quilômetro 28 da rodovia.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos desta segunda-feira (08) em Apucarana

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que atendeu a ocorrência, o condutor estava devidamente habilitado e pilotava uma Honda CBX 250 Twister. A dinâmica exata do acidente e o sentido em que a motocicleta viajava não puderam ser determinados no momento do atendimento.

Quando a equipe policial chegou ao trecho da rodovia, a vítima já havia sido retirada da pista. Profissionais de saúde de um hospital da cidade de Florestópolis foram os responsáveis por constatar o óbito e fazer a remoção do corpo.

O local do acidente também contou com a presença de um representante da Polícia Civil da região, que deve acompanhar o caso. Como não havia nenhum familiar ou pessoa responsável pelo rapaz no local, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da polícia na cidade de Jaguapitã.

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